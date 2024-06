Ibra: "Non siamo soddisfatti come non lo sono i tifosi. Faccio tutto per vincere"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dei tifosi milanisti:

Sui tifosi: "Non siamo soddisfatti come non lo sono i tifosi: mi sembra esagerato nelle ultime settimane. L'anno prima dello scudetto era a porte chiuse e quando abbiamo aperto le porte ai tifosi abbiamo vinto subito, sono molto importanti per la squadra, danno una forza extra nei momenti belli e meno belli. Anche noi non siamo soddisfatti".

Alcuni tifosi scettici: che messaggio per loro? "The future is bright, il futuro è luminoso. Finchè sono qua. Faccio tutto per vincere".