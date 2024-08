Ibra su Ibra Jr: "Al Milan non lo giudico come se fosse mio figlio, ma come calciatore"

Intervistato da The Athletic, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Milan, ambizioni future e non solo direttamente dal New Jersey hotel, dove la squadra rossonera ha alloggiato in questi 15 giorni per la tournée negli States. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla sua posizione all'interno del Milan:

"Ho voce in capitolo in molte categorie per portare risultati e aumentare il valore, il tutto con l'ambizione di vincere."

Sempre più presente e vicino alla squadra, ma guai a chiamarlo 'baby-sitter'

"Non sono una babysitter”, avverte. “I miei giocatori sono adulti e devono assumersi le responsabilità. Devono dare il 200% anche quando non ci sono”.

Le piacerebbe un domani allenare?

"No".

Perché no?

"Vedi i miei capelli grigi? Figuriamoci dopo una settimana da allenatore. La vita di un allenatore dura fino a 12 ore al giorno. Non hai assolutamente tempo libero. Il mio ruolo è connettere tutto; essere un leader dall’alto e assicurarsi che la struttura e l’organizzazione funzionino. Per tenere tutti sull'attenti”.

Sul figlio Maximilian, attaccante del Milan Futuro

"Non è facile per lui perché, ovviamente, suo padre è quello che è. Quindi porta un cognome pesante. Ovunque vada, sarà sempre paragonato. Ma al Milan, nel mio ruolo, non lo vedo diverso dagli altri. Non lo giudico come se fosse mio figlio. Lo giudico come giocatore, come giudico tutti gli altri. Deve imparare, deve lavorare e deve guadagnare. Poi quello che succede, succede. È forte mentalmente. La gente pensa che il calcio sia facile e che tutti arrivino. Ma non è così”.

Ibra ha poi continuato dicendo

"Deve acquisire quella spinta che avevo io in modi diversi. Dove lo prende, devi chiederlo a lui. Posso parlare solo come un padre. Gli ho dato disciplina, rispetto e il duro lavoro. Se vuoi qualcosa, lavori per ottenerla. Non otterrai nulla gratuitamente qui. E questo non è solo nel gioco. Il mio compito come padre è renderlo indipendente quando sarà grande. Se non lo rendessi indipendente, avrei fallito. “Cerco di mantenere l’equilibrio, perché quando ero giovane, mio ​​padre non poteva darmi quello che io posso dare a mio figlio oggi. Ma mio padre ha fatto del suo meglio per me. E sto facendo la stessa cosa per i miei figli. Non potrei essere più orgoglioso di loro, come padre.