Ibra sul frequente cambio di club: "Era per mettersi alla prova. Milan? La prima volta felicità, la seconda amore"

Nuova intervista direttamente dagli Stati Uniti per Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero che per sei mesi non ha parlato, approfittando per imparare in un nuovo ruolo, e da giugno in avanti invece si è fatto sentire in diverse occasioni. A intervistare lo svedese, sia sul suo ruolo al Milan che in una revisione di quella che è stata la sua carriera, ci ha pensato un sito web eminente come The Athletic.

Cambiavi club per non stancartii della familiarità, un po' come i tatuaggi?

"No. Cambiare club è mettersi alla prova. Prendo il mio zaino e vengo nel tuo giardino. Cultura diversa, lingua diversa, lontano da casa. Nel tuo giardino, tua madre cucina per te, pulisce i tuoi vestiti, hai tutto ciò che desideri. Sei cresciuto e sei nato lì. Quindi sei in una zona di comfort. Esco dalla mia zona di comfort e mi metto alla prova”.

Il Milan, dice Ibrahimovic...

“La prima volta mi ha dato la felicità e la seconda volta mi ha dato amore”.