Ibra, tanta voglia di Champions: l'ultima gara nel 2016

Ibrahimovic non vede l’ora di giocare in Champions League, competizione che gli manca dal 2016. Quella di domani potrebbe essere l’occasione giusta: Zlatan ha lasciato il segno in molti stadi europei, ma non l’ha mai fatto al “Do Dragão”. Il campione rossonero ha affrontato due volte il Porto nella sua prima stagione con il Paris Saint-Germain, senza riuscire a segnare. Ci proverà domani: il Milan ha un disperato bisogno di punti, dopo le sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, e lo svedese, che si esalta maggiormente nelle situazioni difficili, è pronto a dare il suo contributo.