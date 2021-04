Ibra tra rinnovo e Parma, un gol per festeggiare con la sua vittima preferita

Con un rinnovo ormai imminente, Zlatan Ibrahimovic si legherà per un'altra stagione al Milan e proverà a festeggiare il prolungamento con un gol al Parma, la squadra a cui ha segnato più reti in Serie A: 10, come fatto con Palermo e Roma. In settimana si è ricaricato e non vede l'ora di andare a segno per celebrare un accordo di estensione del contratto che sarà annunciato a breve. A scriverlo è il Corriere dello Sport.