Ibra verso il rinnovo a gettone: a breve l'incontro con la dirigenza

Non dovrebbe mancare molto all'incontro tra la dirigenza rossonera e Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese sta osservando un periodo di riposo e riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio due giorni dopo la conquista dello Scudetto. Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport la volontà del calciatore sembra proprio quella di continuare in rossonero e difendere il titolo appena conquistato, anche se Zlatan sarà disponibile in campo solo da gennaio. Il rinnovo, se ci sarà, sarà a cifre ridotte e con gettoni di presenza.