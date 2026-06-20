Da "Ibracadabra" a uomo del caos: Zlatan ha perso tutto il suo appeal
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Da uomo del mito a quello del caos: Ibrahimovic non è più quello di una volta
C'era una volta Zlatan Ibrahimovic, l'uomo convinto di poter spostare tutto con presenza, carisma e una frase a effetto. Oggi, però, quel tocco sembra essersi perso, anche perché dal ritorno al Milan come Senior Advisor di RedBird, la sua parabola è stata un continuo scivolamento. Primo l'addio di Pioli, poi la scelta di Fonseca, quindi Conceiçao ed infine tutte le ingerenze della passata stagione.
Ora il Milan è di nuovo da ricostruire e il problema è sempre lo stesso: quanto spazio vuole davvero prendersi Ibrahimovic? Tra telefonate e il caso Rangnick, l'impressione è che in pochi siano disposti a lavorare con una figura così invadente. Ed anche negli Stati Uniti, tra Mondiale e commenti tv, il mito scricchiola.
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