Le prime mosse di Amorim: chiamate a Rabiot e Maignan per convincerli a sposare il nuovo progetto tecnico

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Ruben Amorim ha già messo mano al suo Milan avviando la rete di contatti conoscitivi con quelli che saranno i suoi nuovi giocatori.

Ruben Amorim vuole iniziare nel modo giusto la sua avventura al Milan. Dopo la firma del contratto triennale con opzione per una quarta stagione, il tecnico portoghese si è subito messo al lavoro nonostante lo stallo dirigenziale rossonero. Amorim si considera più un manager che un semplice allenatore e, proprio per questo, vuole incidere anche sulla valutazioni tecniche e di mercato.

Nelle prime ore da milanista si è fatto consegnare la lista dei numeri dei calciatori e ha iniziato a contattarli uno a uno, tra chiamate e messaggi. Secondo La Gazzetta dello Sport i colloqui più delicati sarebbero quelli con Rabiot e Maignan, chiamati personalmente per convincerli a restare e fidarsi del nuovo corso tecnico. Intanto Amorim prepara il raduno del 13 luglio e studia l'italiano per arrivare pronto a Milanello.