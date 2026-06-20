Le prime mosse di Amorim: chiamate a Rabiot e Maignan per convincerli a sposare il nuovo progetto tecnico
Ruben Amorim vuole iniziare nel modo giusto la sua avventura al Milan. Dopo la firma del contratto triennale con opzione per una quarta stagione, il tecnico portoghese si è subito messo al lavoro nonostante lo stallo dirigenziale rossonero. Amorim si considera più un manager che un semplice allenatore e, proprio per questo, vuole incidere anche sulla valutazioni tecniche e di mercato.
Nelle prime ore da milanista si è fatto consegnare la lista dei numeri dei calciatori e ha iniziato a contattarli uno a uno, tra chiamate e messaggi. Secondo La Gazzetta dello Sport i colloqui più delicati sarebbero quelli con Rabiot e Maignan, chiamati personalmente per convincerli a restare e fidarsi del nuovo corso tecnico. Intanto Amorim prepara il raduno del 13 luglio e studia l'italiano per arrivare pronto a Milanello.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan