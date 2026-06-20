Milan ancora senza dirigenza. Bagatta: "Questo è peggio di non avere l'allenatore, perché devi fare mercato"

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Intervenuto negli studi di Sportitalia il collega Guido Bagatta ha detto la sua sulla situazione di totale incertezza dirigenziale nella quale riversa il Milan

Intervenuto negli studi di Sportitalia durante il consueto appuntamento con "SportitaliaMercato", il collega Guido Bagatta ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul fatto che ad oltre 20 giorni dal licenziamento della vecchia dirigenza, il club rossonero non ha ancora trovato gli uomini con il quale andare a formare il nuovo organigramma:

"Ho letto l'ennesimo flop ed è peggio di non avere l'allenatore, perché in questo momento devi fare il mercato, devi comprare e vendere qualcosa. Prendere decisioni. Siamo a capo, siamo abbondantemente oltre la metà di giugno. Tutte le altre squadre stanno facendo mercato, del Milan, tra le tante cose che non si conoscono, non si sa assolutamente niente. Se non hai nessuno che decide, con questi due nomi che spariscono (Krösche ed Hardung, ndr), ne devi trovare altri due. Dove sono?"