Non solo Ozek: il Milan valuta anche Teti nel ruolo di direttore sportivo

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Nel casting per il ruolo di direttore sportivo sarebbe spuntato anche il nome di Domenico Teti, ex Wolves e Novara, tra le altre.

Nel nuovo assetto provvisorio dell'area dirigenziale rossonera, il Milan starebbe valutando anche il nome di Domenico Teti per il ruolo di direttore sportivo, così da dare struttura e operatività al mercato. La promozione interna di Jovan Kirovski e Bobby Gardiner risponde all'esigenza di avere subito referenti per procuratori e club, ma resta un problema pratico: nessuno dei due possiede il patentino per firmare le operazioni.

Ecco perché il profilo di Teti può tornare utile. Reduce dall'esperienza al Wolverhampton, chiusa dopo divergenze sull'esonero di Vitor Pereira, il dirigente italiano ha quasi vent'anni di esperienza tra Italia ed estero, avendo lavorato a Verona, Lugano, Genova sponda Sampdoria e Novara, contribuendo alla scoperta di profili come Mauro Icardi e Sergio Romero, fra gli altri. Poi le esperienze internazionali in Premier per l'appunto, oltre che con Apoel Nicosia ed Al-Shabab. Non sarebbe il grande colpo dirigenziale sul quale il Milan stava lavorando, ma una soluzione pratica per rimettere in moto il mercato del Milan.