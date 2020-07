Ibrahimovic: "Al Milan ci sono cose su cui non siamo in controllo"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto a DAZN, ha risposto ad una domanda su un'eventuale permanenza al Milan: Vediamo, c'è ancora un mese per divertirmi. Ci sono cose che stanno succedendo qua di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi, può essere l'ultima volta che mi vedono live. Giocare senza tifosi è brutto, oggi avrebbero potuto divertirsi con noi, facciamo il nostro e siamo professionisti".