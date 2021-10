Ibrahimovic, i suoi ringraziamenti per il compleanno: "Emozionato, mi fate sentire giovane"

Due giorni fa Zlatan Ibrahimovic ha compiuto quarant'anni, festeggiando insieme alla famiglia e anche ad alcuni ex compagni oltre che dirigenti all'Hyatt Centric di Milano. In un video pubblicato su Gazzetta.it, il centravanti svedese ha ringraziato così i partecipanti alla propria festa: "Non sono abituato dice a momenti così, di solito sono io quello che fa i regali...Molti di quelli che vedo qui stasera in campo non li ho trattati benissimo e sono venuti comunque. Significa che ho fatto anche qualcosa per bene. Sono emozionato, grazie a tutti di essere qui, mi fate sentire giovane anche se ho 40 anni. E divertitevi!"