Ibrahimovic ieri a Milanello per ribadire la fiducia a Paulo Fonseca

vedi letture

Dopo l'assenza nel "day after" lo sfogo di Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic si è nella giornata di ieri presentato in quel di Milanello. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che il Senior Advisor di Redbird non ha fatto altro che ribadire l'incondizionata fiducia dei vertici al tecnico portoghese.

Specifica poi la rosea che nella sua visita a Milanello il dirigente svedese ha anche parlato con la squadra senza veri e propri colloqui individuali ad hoc. Nell'idea della dirigenza rossonera, inoltre, non ci sarebbero in programma provvedimenti punitivi da prendere verso l'uno o l'altro, anche perché si è sicuri che Fonseca riuscirà a trovare la chiave giusta per motivare chi a suo giudizio non sta dando il massimo per la causa Milan.

C'è bisogno dell'ennesimo cambio di rotta, anche perché lo stesso portoghese sà che oramai ogni partita ha il peso di essere decisiva, a partire da quella di domani contro il Genoa, dove il Diavolo è chiamato a vincere non solo per onorare i suoi 125 anni di storia, ma anche per cercare timidamente di iniziare a risalire una classifica che lo vede in ritardo.