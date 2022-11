Ibrahimovic: "Il mio vero ispiratore è Mohamed Alì. Un giocatore come modello? Ronaldo il Fenomeno"

MilanNews.it

In diretta dal palco dei Globe Soccer Awards a Dubai, Zlatan Ibrahimovic ha parlato pure della sua passione per il calcio e i suoi idoli sportivi: "La passione è quella che ti manda avanti. Ho 41 anni, se non avessi passione non sopravvivrei. Tutto va veloce, io devo lavorare sempre duro, allenarmi, recuperare. Passione, passione, passione. Quando perdi la passione perdi la disciplina. Il mio vero ispiratore è Mohamed Alì, ma se dovessi scegliere un giocatore come modello direi Ronaldo il Fenomeno, perché mi ha fatto appassionare al calcio".