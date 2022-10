Ibrahimovic, lo svedese reciterà in coppia con Verdone in "Vita da Carlo 2"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre il popolo rossonero aspetta il suo ritorno in campo, Zlatan Ibrahimovic sarà presto protagonista su un palcoscenico diverso. Dopo Sanremo, infatti, lo aspetta un film, visto che lo svedese reciterà in coppia con Verdone in "Vita da Carlo 2". La serie tv, alla seconda stagione, andrà in onda su Paramount+ l'anno prossimo e vedrà nel cast anche Christian De Sica, Gabriele Muccino, Claudia Gerini e il cantante Sangiovanni. Lo riporta Il Giorno.