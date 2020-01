Zlatan Ibrahimovic contro la Sampdoria è subentrato a gara in corso, un evento unico per quanto riguarda la sua esperienza in rossonero in riferimento alla Serie A. Nel 2010/11 e nel 2011/12 lo svedese non ha mai seduto in panchina nelle gare di campionato, discorso diverso invece in campionato e Coppa Italia dove ne ha collezionate sette.