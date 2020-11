Zlatan Ibrahimovic, nonostante una lunga carriera in Italia, non ha mai affrontato il Verona né in campionato né in Coppa Italia. Lo scorso febbraio, nell'1-1 casalingo con gol di Faraoni e Calhanoglu, lo svedese è stato indisponibile causa influenza. Di conseguenza, domani, il nativo di Malmo sfiderà per la prima volta l'Hellas.