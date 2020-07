Ibrahimovic, prima volta contro il Sassuolo: nei primi confronti punisce spesso

Tra i dati interessanti, in avvicinamento alla sfida tra Milan e Sassuolo, in particolare vi è il fatto che Zlatan Ibrahimovic non ha mai affrontato i neroverdi. Lo svedese, infatti, non ha mai incontrato il Sassuolo in Serie A poichè gli emiliani sono saliti in massima serie due anni dopo la sua partenza dal Milan: Ibrahimovic ha segnato in 11 gare nel suo primo confronto nel massimo campionato contro le 31 squadre finora incontrate.