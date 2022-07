Ibrahimovic: "Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro il calcio muore". E poi scherza con Donnarumma...

© foto di Instagram

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è in questo momento in vacanza in Sardegna in attesa di recuperare dall'operazione subita al ginocchio. In compagnia di uno strumento sanitario appostato sul ginocchio, lo svedese ha attivato una diretta Instagram e, scherzando con i suoi amici, ha dichiarato: "Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro il calcio muore".

Poco dopo è entrato in diretta anche Gigio Donnarumma, attuale portiere del PSG, e i due hanno scherzato prima della partenza del volo dell'ex portiere rossonero verso Tel Aviv; lo svedese ha chiamato Gigio "Nasone", chiedendogli quanti kili avesse perso e invitandolo a a rilassarsi: "Ci sono troppe persone che ci guardano, stai tranquillo Gigio, non ti agitare. Io non ho follower, solo believers".