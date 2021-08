Ibrahimovic scherza con Amadeus su Instagram: "Devo salvarti anche il prossimo anno?"

Attraverso un post sul suo profio Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha scherzato con Amadeus del quale è stato ospite fisso durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo. "Devo salvarti anche l'anno prossimo?" ha scritto lo svedese sotto a un video che lo ritrae in moto mentre arriva all'Ariston. Ricordiamo che il Milan, in sede di rinnovo, si è cautelato sul fatto che Zlatan - durante questa stagione - non abbia impegni che vadano a coincidere con quelli sportivi come era successo con il Festival di Sanremo 2021.