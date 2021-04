Zlatan Ibrahimovic, in carriera, ha affrontato la Sampdoria in undici occasioni, nove in campionato e due in Coppa Italia. Sei i successi per lo svedese, quattro i pareggi ed una sola sconfitta. In queste sfide, Ibra ha segnato ben otto reti, due delle quali con la maglia del Milan, entrambe nella penultima gara della scorsa stagione a Marassi.