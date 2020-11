Ibrahimovic versione scudiero: primo assist in campionato, secondo stagionale

Il grande gol di Franck Kessie è stato generato sicuramente per i grandi meriti dell'ivoriano ma anche grazie all'assist di Ibrahimovic. Lo svedese, agendo quasi da pivot, ha scaricato ottimamente il pallone sui piedi dell'ivoriano che ha scaraventato il pallone in rete. Il passaggio decisivo a Kessiè è il primo assist in questo campionato per Ibrahimovic mentre è il secondo stagionale dopo quello servito a Brahim pochi giorni fa. In rossonero lo svedese ha servito complessivamente 31 assist.