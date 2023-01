MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio 24 nel corso di Tutti Convocati soffermandosi anche sul Milan: "A centrocampo vedo che il Milan è sempre infilato. Dopodichè, tutta la fase difensiva come squadra è scomparsa. Il trequartista l'anno scorso lo faceva Kessie, quest'anno forse serve un centrocampista in più".