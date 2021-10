Ielpo: "Pioli porta sempre la squadra a migliorarsi, ha tracciato la strada giusta"

Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV, commentando il lavoro svolto da mister Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League con il Porto: "Pioli da una parte cerca sempre di portare la squadra a migliorarsi, ad affrontare anche le disavventure che ha avuto guardandole dal lato migliore. Non dà mai degli alibi alla squadra, anche se qualche alibi al Milan poteva essere concesso per quello che è successo soprattutto in Champions. È questo che ha fatto il Milan in queste due partite, diciamo concedendo all'arbitro la possibilità di sbagliare. Ha fatto capire che non dobbiamo fare neanche quel mezzo errore che può indurre l'arbitro a penalizzarci, quindi quella tracciata dal mister è sempre la strada giusta. Raramente io ho visto in una squadra una tale forza che va oltre le normali caratteristiche. Nel Milan c'è qualcosa in più, le qualità di tutti i giocatori in questa squadra vengono esaltate in maniera maggiore rispetto a quello che sono effettivamente le loro capacità".