Ielpo: "Tomori? Quando c'era Baresi difendevano tutti così, ora non lo fa più nessuno"

Mario Ielpo, intervenuto a Milan TV, si è espresso sul modus operandi di Fikayo Tomori, il quale ha ricordato Baresi per l'energia negli uno contro uno: "Tomori gioca come deve giocare un difensore, ma come tutti giocavano quando c'era Baresi. Tutti i difensori avevano la ferocia, mentre tutti quelli che sono nati in Italia dopo stanno tutti lontano. E' così che gioca il difensore e non ci gioca più nessuno. Ci sembra il grande Baresi perché non vediamo più difendere così".