Ieri incontro in FIGC: Gravina presenta la bozza di statuto, la A "vede" l'autonomia

La FIGC procede sul percorso che dovrebbe portare alla revisione del proprio statuto, in vista dell'assemblea straordinaria prevista per il 4 novembre. Dopo un primo incontro per stabilire i principi generali, nella giornata di ieri si è svolta, preso la sede della Federcalcio a Roma, una seconda riunione tra il presidente Gabriele Gravina e i rappresentanti delle componenti federali.

Gravina ha presentato una prima bozza di statuto che mira ad adeguarsi alla nuova normativa statale, la quale impone una ristrutturazione del sistema federale per garantire una maggiore equità tra le leghe professionistiche, anche in base alla loro rilevanza economica. La proposta presentata ieri verte su due punti chiave. Il primo riguarda l’autonomia delle leghe nell’organizzazione delle proprie competizioni, lasciando comunque al Consiglio Federale il ruolo di coordinamento e il potere di deliberare in merito all'ordinamento dei campionati. Il secondo punto ribadisce il diritto d'intesa per le leghe, dando loro la possibilità di porre il veto su norme federali che le riguardano, ad eccezione dei controlli sulle società. Una clausola anti-stallo è stata inoltre inclusa per evitare blocchi prolungati nelle decisioni: in caso di mancata intesa per due consigli federali, la questione passa dalla FIGC al CONI.

La bozza non tocca il tema dei pesi elettorali, nodo della questione nei rapporti politici fra le componenti: questo argomento sarà trattato nei prossimi incontri, a partire dal nuovo incontro che si terrà, sempre a Roma, il 23 ottobre. Data chiave è quella successiva del 25 ottobre, quando a Milano è fissata la prossima assemblea di Lega Serie A: la proposta di Gravina, che pone l'accento sull'autonomia delle leghe, potrebbe piacere al gruppo di club che fa riferimento alle big, cresciuto nei consensi in tempi recenti. Più attente alla questione dei pesi elettorali sembrano viceversa le società capeggiate da Claudio Lotito. Molto, circa le reazioni alla bozza proposta da Gravina, dipenderà proprio dalle questioni interne alla Serie A. Il consiglio federale si riunirà poi il 28 ottobre, prima dell'assemblea straordinaria di inizio mese.