Il 2019 rossonero - Giugno: Maldini nuovo dt, Boban torna al Milan come dirgente

Il 14 giugno, il Milan comunica di aver affidato a Paolo Maldini il ruolo di Direttore Tecnico del club rossonero, mentre Zvonimir Boban, che torna così ufficialmente nella società milanista, diventa il nuovo Chief Football Officer del Diavolo. Elliott ha quindi deciso di affidare la guida del Milan a due grandi ex giocatori rossoneri che in passato con questa maglia hanno vinto tutto in Italia, in Europa e nel Mondo.