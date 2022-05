Il 23 maggio a San Siro la partita per l'integrazione organizzata da Eto'o: in campo anche alcuni ex Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Fermare il razzismo significa combattere lo sfruttamento". Intervistato da la Repubblica, Samuel Eto'o parla della partita per l'integrazione che ha organizzato il 23 maggio a San Siro, con tanti campioni. In campo ci sarà il meglio del calcio mondiale: tra gli altri, Messi, Puyol, Sneijder, Pirlo, Seedorf, Dybala, Totti, Pippo Inzaghi, Shevchenko, Thuram. Il ricavato, si legge, andrà in beneficenza a Slums Dunk, fondazione che si occupa di progetti di integrazione in Africa attraverso lo sport.

"Non voglio parlare di calcio - dice Eto'o nell'intervista - ma di quello che il calcio può fare per favorire integrazione e inclusione. È un mezzo straordinario perché vola sugli ostacoli e parla tutte le lingue".