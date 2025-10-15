Il Barcellona perde Lewandowski per infortunio: salterà il Clasico contro il Real Madrid

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Infortunio in Nazionale per Robert Lewandowski, che dovrà stare fermo almeno un mese. In vista della sfida al Real Madrid in programma il 26 ottobre, il Barcellona dovrà fare a meno del campione polacco che ha subito una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra durante la gara di qualificazione ai mondiali contor la Lituania e lo stop può variare dalle quattro alle sei settimane. Secondo il club catalano "i tempi di recupero dipenderanno dall'evoluzione dell'infortunio".

Intanto Lewandowski non potrà giocare il Clásico al Santiago Bernabéu, assenti anche Joan Garcia, Marc ter Stegen, Gavi e Dani Olmo. Il Barca ha ufficializzato che per l'occasione la maglia speciale musicale blaugrana sarà firmata da Ed Sheeran. (ANSA).