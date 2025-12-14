Il bilancio di Allegri nelle sfide contro il Sassuolo è positivo

Quest'oggi Massimiliano Allegri tornerà ad affrontare il Sassuolo da allenatore del Milan. In carriera il tecnico livornese ha sfidato in 18 occasioni la formazione neroverde, 17 in Serie A, una in Coppa Italia.

Il bilancio è super positivo, visto che ha vinto in 12 occasioni, tutte però quando era alla guida della Juventus. Le sconfitte sono invece 5, l'ultima nella stagione 2023/24, quando il Sassuolo di Dionisi riuscì ad imporsi in casa con con un risultato per certi versi anche clamoroso, ovvero 4 a 2.

Un dato che potrebbe far ben sperare i tifosi del Milan in vista della partita di oggi è che quando Allegri ha sfidato gli emiliani in casa, in questo caso nei suoi anni bianconeri, ha vinto 8 partite su 9, perdendo solo alla decima giornata della stagione 2021/22.