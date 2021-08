Il bilancio di Bakayoko in Italia: più di ottanta presenze fra Milan e Napoli

Sono 86 le presenze fin ad ora raccolte da Tiémoué Bakayoko nelle sue due esperienze italiane. Nella stagione 2018-2019 il centrocampista francese ha giocato 31 partite in Serie A con la maglia del Milan, con cui ha raccolto anche 4 presenze in Coppa Italia, 6 in Europa League ed una in Supercoppa Italiana. Lo scorso anno il classe '94 ha collezionato 32 presenze in campionato con la casacca del Napoli, giocando anche 7 partite in Europa League e 4 in Coppa Italia. Con la maglia azzurra ha anche giocato un'altra finale di Supercoppa Italiana.