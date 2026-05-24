Il CEO di EuroLeague attacca Cardinale e difende l'Olimpia Milano

vedi letture

Chus Bueno, CEO di EuroLeague, ha voluto rispondere a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird proprietario del Milan, durante un incontro con la stampa alle Final Four di Atene. Ecco le sue parole riportate da pianetabasket.com: "Non conosco Gerry personalmente, ma penso che il commento sia stato un po' irrispettoso e un po' arrogante. Irrispettoso perché afferma che il business non è sostenibile e che lui, considerandola un'operazione meramente finanziaria, sistemerà le cose, senza pensare all'Olimpia Milano e ai suoi oltre 90 anni di storia, all'eredità di Antonello Riva, [Dan] Peterson, Mike D'Antoni, [Dino] Meneghin, e chi più ne ha più ne metta. La famiglia Armani ha costruito una comunità, una cultura, una tradizione, un'identità, e penso che questo vada rispettato. Sono certo che i tifosi di basket di Milano lo rispetteranno.

Quando dico arrogante, mi riferisco al fatto che la Serie A perde più di 300 milioni di euro all'anno, forse quattro miliardi in 10 anni. Lui sa quanto sia difficile avere un impianto di proprietà; è a San Siro da 100 anni ed è uno dei pochi club a non possederlo. Eppure dice che sistemerà tutto. Per me, è stato un commento infelice. Lui è un singolo individuo. Non credo che l'NBA la pensi in questo modo. Stiamo discutendo di come poter creare la migliore partnership o fusione, comunque la si voglia chiamare, e loro capiscono e rispettano la comunità del basket. Penso che sia stata semplicemente un'uscita infelice".

COSA AVEVA DETTO CARDINALE?



In una recente intervista, Cardinale, parlando del progetto NBA Europe, aveva dichiarato: "L'Eurolega esiste da 26 anni, la maggior parte delle squadre non è redditizia. Non è sostenibile. Quindi penso che siano i club di calcio europei a dover collaborare con l'Nba e portare il basket dell'Nba in Europa. Ed è quello che cercherò di fare a Milano".