Il commento del club a Milan-Lecce: "Il Milan ha mostrato determinazione e buon gioco, creando numerose palle gol fino al gol di Fullkrug"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Lecce (1-0):

"Il colpo di testa di Füllkrug, una prima volta dolcissima, per un successo ampiamente meritato. San Siro ribolle di gioia al 76', quando il tedesco (entrato al 73') mette alle spalle di Falcone il gol da tre punti, che concretizza l'assedio rossonero alla porta del Lecce. Secondo successo consecutivo dopo Como e Milan che continua la sua striscia positiva in Serie A, vincendo anche la 21ª giornata di campionato. Decisivo, come detto, il primo gol in Serie A di Niclas Füllkrug su pregevole assist di Alexis Saelemaekers. Con questo successo, i rossoneri consolidano il secondo posto in classifica con 46 punti, mantenendo tre lunghezze di distanza dall'Inter.

I ragazzi di Mister Allegri hanno mostrato determinazione e buon gioco, creando numerose palle gol e chiamando Falcone a diversi salvataggi decisivi. Fin dai primi minuti lo svolgimento è stato chiaro: Milan in costante proiezione offensiva e Lecce in apnea, fino all'inzuccata decisiva di Niclas al 76'. La difesa ha retto benissimo senza concedere nulla all'attacco dei salentini, praticamente mai pericolosi in 90'. Tre punti meritati e subito testa alla prossima sfida, ossia l'insidiosa trasferta di Roma contro i giallorossi di Gasperini, rivali diretti per un posto tra le prime quattro della classifica".