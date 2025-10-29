Il Como ritrova la vittoria ed è a -2 dal Milan: Verona sconfitto
Dopo il pareggio a reti bianche contro il Parma nel weekend, il Como di Cesc Fabregas è tornato alla vittoria questa sera nella partita giocata in casa contro l'Hellas Verona, sotto una pioggia sferzante. Vittoria con il risultato di 3-1 con i lariani che hanno preso il largo solo nel finale. Il vantaggio è arrivato dopo 9 minuti della prima frazione di gioco grazie al bel gol di Douvikas, pareggiato al 25° da Serdar che ha sfruttato un grossolano errore in fase di impostazione del Como. Poco dopo l'ora di gioco è Posch a rimettere davanti i comaschi che poi chiudono nel recupero grazie a Vojvoda. Il Como si porta a -2 dal Milan al quarto posto momentaneo.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 3-1
Juventus-Udinese 3-1
Roma-Parma 2-1
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan