Il Como ritrova la vittoria ed è a -2 dal Milan: Verona sconfitto

vedi letture

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Parma nel weekend, il Como di Cesc Fabregas è tornato alla vittoria questa sera nella partita giocata in casa contro l'Hellas Verona, sotto una pioggia sferzante. Vittoria con il risultato di 3-1 con i lariani che hanno preso il largo solo nel finale. Il vantaggio è arrivato dopo 9 minuti della prima frazione di gioco grazie al bel gol di Douvikas, pareggiato al 25° da Serdar che ha sfruttato un grossolano errore in fase di impostazione del Como. Poco dopo l'ora di gioco è Posch a rimettere davanti i comaschi che poi chiudono nel recupero grazie a Vojvoda. Il Como si porta a -2 dal Milan al quarto posto momentaneo.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 20.45

Genoa-Cremonese 20.45

Inter-Fiorentina 20.45

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45