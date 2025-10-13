Il Como sulla partita a Perth: “Vogliamo riportare la Serie A alla gloria di cui godeva negli anni '90”

Dopo le infinite voci e opinioni che sono state espresse in merito alla decisione di giocare Milan-Como a Perth, è il turno proprio della squadra lariana che con un comunicato spiega le ragioni di questa scelta, alla quale si dichiara favorevole, e inoltre comunica un'iniziativa con la quale invita 50 tifosi del Como a seguire la squadra dall'altra parte del mondo. Questo un estratto del comunicato.

"Cara famiglia del Como, cari amici e compagni tifosi della Serie A, se la FIFA darà il via libera, il Como 1907 andrà a Perth, in Australia, a febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentano. Siamo consapevoli che questo viaggio potrebbe richiedere sacrifici in termini di comodità, comfort e routine. Tuttavia, a volte il sacrificio è essenziale, non per il beneficio individuale, ma per il bene comune, per la crescita e, soprattutto, per la sopravvivenza della lega stessa"

Sull'obiettivo della società e di queste iniziative: "Dobbiamo chiederci onestamente come possiamo trattenere i nostri migliori giocatori, costruire squadre competitive e attrarre l'élite mondiale in Serie A se non ci adattiamo. Non è una questione di avidità. La maggior parte dei club in Italia non è redditizia. Si tratta di garantire la sopravvivenza e costruire un futuro in cui la Serie A rimanga competitiva, rispettata e ammirata a livello globale. II nostro obiettivo è chiaro. Vogliamo riportare la Serie A alla gloria di cui godeva negli anni '90, quando il calcio italiano era il campionato più seguito, più rispettato e più amato al mondo. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo evolverci, unirci e fare in modo che la Serie A torni ad essere sulla bocca di tutti".

L'iniziativa: "Invitiamo 50 tifosi a unirsi a noi in questo viaggio in Australia per stare al nostro fianco come ambasciatori del Como 1907 e della Serie A. Insieme mostreremo al mondo ciò che il calcio italiano rappresenta veramente: tradizione, cuore e speranza per il futuro. Restiamo Insieme. Cresciamo Insieme. Sopravviviamo Insieme".