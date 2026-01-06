Il Como vola: tre gol in casa del Pisa che inguaiano Gilardino

Ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A Enilive, valido per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata, sono state il Pisa e il Como. A prendere il largo, nel secondo tempo, la squadra di Cesc Fabregas che ha vinto 0-3. A sbloccare la partita un tiro dal limite di Perrone che è stato seguito da una doppietta di Douvikas. Tra i due gol dell'attaccante greco i toscani hanno avuto la possibilità di rientrare ma Nzola ha sbagliato un rigore: così l'allenatore nerazzurro Alberto Gilardino, oggi, è sempre più nei guai. Sorride il Como che continua a sognare l'Europa e tra sette giorni, dopo la gara del prossimo weekend, ospiterà il Milan nel recupero della 15esima giornata.

19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDÌ 06/01

ore 15, Pisa-Como 0-3

ore 18, Lecce-Roma

ore 20.45, Sassuolo-Juventus

MERCOLEDÌ 07/01

ore 18.30, Bologna-Atalanta

ore 18.30, Napoli-Hellas Verona

ore 20.45, Parma-Inter

ore 20.45, Torino-Udinese

ore 20.45, Lazio-Fiorentina

GIOVEDÌ 08/01

ore 18.30, Cremonese-Cagliari

ore 20.45, Milan-Genoa