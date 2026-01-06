Il Como vola: tre gol in casa del Pisa che inguaiano Gilardino
Ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A Enilive, valido per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata, sono state il Pisa e il Como. A prendere il largo, nel secondo tempo, la squadra di Cesc Fabregas che ha vinto 0-3. A sbloccare la partita un tiro dal limite di Perrone che è stato seguito da una doppietta di Douvikas. Tra i due gol dell'attaccante greco i toscani hanno avuto la possibilità di rientrare ma Nzola ha sbagliato un rigore: così l'allenatore nerazzurro Alberto Gilardino, oggi, è sempre più nei guai. Sorride il Como che continua a sognare l'Europa e tra sette giorni, dopo la gara del prossimo weekend, ospiterà il Milan nel recupero della 15esima giornata.
19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO
MARTEDÌ 06/01
ore 15, Pisa-Como 0-3
ore 18, Lecce-Roma
ore 20.45, Sassuolo-Juventus
MERCOLEDÌ 07/01
ore 18.30, Bologna-Atalanta
ore 18.30, Napoli-Hellas Verona
ore 20.45, Parma-Inter
ore 20.45, Torino-Udinese
ore 20.45, Lazio-Fiorentina
GIOVEDÌ 08/01
ore 18.30, Cremonese-Cagliari
ore 20.45, Milan-Genoa
