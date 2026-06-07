Il consiglio di Braida: "Ibra a volte deve avere l'umiltà di imparare"

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Ariedo Braida ha dato un consiglio a Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Cardinale nel Milan, incoraggiandolo di avere umiltà di imparare

Non solo Giorgio Furlani, ora licenziato. Non solo Gerry Cardinale, ormai da diverso tempo nel mirino delle critiche. Anche Zlatan Ibrahimovic oggi è duramente contestato dai tifosi del Milan. Dopo un addio strappalacrime a San Siro che aveva commosso lo stesso campione svedese, Ibra è tornato in orbita Milan come investitore di RedBird e consigliere di Cardinale, il proprietario. Il suo ruolo però non è mai stato chiaramente definito, talvolta ingombrante, talvolta totalmente assente. Ed ecco che anche lui è finito bersaglio delle critiche dei tifosi che lo hanno amato.

BRAIDA, IBRA DEVE AVERE UMILTÀ

Ariedo Braida, nel suo intervento ai microfoni della stampa presente nella mixed zone del Festival della Serie A, ha parlato anche della figura di Zlatan Ibrahimovic all'interno del Milan. Le sue dichiarazioni sul ruolo dello svedese come braccio destro di Gerry Cardinale: "Ibrahimovic non si discute come calciatore, è stato un grande campione: calcisticamente parlando, chapeau. Anche lui, però, a volte deve avere l’umiltà di imparare".