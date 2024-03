Il Corriere dello Sport commenta così: "Troppo Milan per i viola"

Nella serata del Franchi, vigilia di Pasqua, il Milan espugna Firenze e si porta a +6 punti dal terzo posto della Juventus, mettendo una bella ipoteca sulla seconda piazza di questo campionato. Il Corriere dello Sport questa mattina commenta così la sfida tra le squadre di Italiano e Pioli: "Troppo Milan per i viola". Nell'occhiello poi si legge così: "Nella serata della commozione per Joe Barone, la Fiorentina va sotto (gol di Loftus-Cheek) recupera subito con Duncan ma cede con i suoi soliti errori: Pioli a +6 sulla Juve". E in attesa delle gare di Pasquetta, i rossoneri hanno messo quattordici punti anche tra sè e il quinto posto.

Nel sottotitolo vengono esaltati i singoli che hanno fatto pendere l'ago della bilancia in favore della squadra rossonera. Viene scritto: "Un assist e un gol di Leao, Maignan protagonista (come Terracciano): i rossoneri fanno valere la loro forza". A fare la differenza sono stati i giocatori. Su tutti Rafa Leao ma anche Mike Maignan che ha compiuto due miracoli su Belotti. Benissimo anche Chukwueze e Loftus, anche se la differenza in mezzo al campo l'ha fatta Tijjani Reijnders, autore dell'assist per il 2-1 di Rafa Leao.