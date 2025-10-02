Il ct del Brasile Ancelotti risponde alle critiche in patria per le convocazioni

vedi letture

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 01 OTT - "Non sto facendo esperimenti. La mia idea personale" per i mondiali del 2026 "è abbastanza chiara. Non invento, perché il calcio lo hanno già inventato tanto tempo fa". Così il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, in merito alle convocazioni per le amichevoli con la Corea del Sud e il Giappone, in programma il 10 ottobre a Seul e il 14 a Tokyo. Si tratta dei primi impegni della Selecao dopo la conclusione delle qualificazioni per i Mondiali 2026. Da quando ha assunto l'incarico, Ancelotti ha guidato la squadra quattro volte, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, quattro gol segnati e uno subito.

Nella lista annunciata, che conta 26 giocatori, spiccano il ritorno di Rodrygo e Vinicius del Real Madrid. Dalla serie A è stato chiamato Wesley della Roma, mentre da quello brasiliano Hugo Souza del Corinthians, e Fabrício Bruno del Cruzeiro. Alisson del Liverpool non è rientrato nella lista a causa dell'infortunio di ieri in Champions League. A quanto spiegato da Ancelotti, sono stati privilegiato gli atleti che giocano in Europa, in modo che il viaggio non sia troppo lungo e la differenza del fuso orario più limitata. (ANSA).