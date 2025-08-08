Il ct della Svizzera presenta Athekame: "Profilo molto interessante. Ecco quali sono le sue doti"

Murat Yakin, ct della Svizzera, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Zachary Athekame, terzino destro che il Milan sta provando a prendere dallo Young Boys: "Athekame è un profilo molto interessante, soprattutto se si considera la sua età: deve ancora compiere 21 anni. Non l’ho ancora allenato in nazionale maggiore,ma ovviamente l’ho seguito da vicino sia con il suo club che nelle nostre selezioni giovanili, dove ha avuto una crescita molto positiva.

Quali sono le sue principali doti? Nonostante sia ancora giovane, ha già accumulato una discreta esperienza in Champions (otto presenze, ndr). E poi ha grande energia e tatticamente è intelligente".

