Il derby è sempre il derby: domani in campo anche il Milan Femminile contro l'Inter

Nella giornata di ieri la Serie A Femminile si è aperta con il successo del Napoli in casa contro il Sassuolo. Oggi sarà invece il turno della Juventus che se la vedrà contro una Lazio reduce da due pareggi consecutivi.

Sarà poi il fine settimana del derby di Milano: se al maschile infatti la sfida fra Inter e Milan si giocherà domenica sera a San Siro, nel pomeriggio all’Arena Civica (ore 15:45) andrà in scena lo scontro al femminile fra rossonere e nerazzurre con diretta su Rai Sport oltre che DAZN. Una sfida a cui parteciperà sugli spalti anche il ct dell’Italia Andrea Soncin e che promette spettacolo visto nei dodici precedenti in campionato non c’è mai stato un pareggio con il Milan che ha il miglior storico, otto vittorie, e l’Inter che però ha vinto due delle ultime tre sfide. Sarà anche una sorta di testa coda visto che la squadra di Piovani guida la classifica a punteggio pieno, mentre quella di Bakker è ancora alla caccia dei primi punti stagionali.