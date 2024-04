Il derby inciderà sul futuro di Pioli? Albertosi: "No, una partita non può cambiare i giudizi"

Siamo alla vigilia di Milan-Inter, derby che vale poco ai fini del campionato, che comunque verrà vinto dai nerazzurri, ma che vale tanto per l'orgoglio rossonero. Il Diavolo è stato appena eliminato dall'Europa League per mano della Roma e domani dovrà evitare di vedere festeggiare i cugini nerazzurri lo scudetto, il ventesimo, in casa rossonera. Questa mattina Tuttosport ha intervistato l'ex portiere rossonero Enrico "Ricky" Albertosi che ha parlato della stracittadina di domani e del futuro del club di via Aldo Rossi.

Albertosi su come può incidere, se può incidere, il risultato del derby sul futuro di Pioli: "Questo no, una partita non può cambiare i giudizi. Credo che lui abbia sempre fatto bene da quando è al Milan. Non ha avuto alcun problema con i calciatori, ha saputo tenere in mano lo spogliatoio e la squadra. Si deve ricordare che in campo ci vanno i calciatori. Se tu non hai le qualità per giocare nel Milan, questo è un problema".