Il difensore Todibo in orbita Juventus: in passato fu cercato anche dal Milan di Pioli

Sono ore decisive per il trasferimento di Jean-Clair Todibo alla Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, l'agente del difensore francese si trova infatti in Italia e ha già fissato in agenda un meeting con Giuntoli. I bianconeri, dopo aver ultimato le cessioni di Huijsen al Bournemouth e Soulé alla Roma, vogliono chiudere per l'arrivo del centrale del Nizza.

Sul difensore centrale francese classe 1999 ci fu anche il Milan nella stagione 2019\2020 durante la sessione di mercato invernale che portò a Milanello e alla corte di Pioli, Zlatan Ibrahimovic. Adesso, l'ex Barcellona sembrerebbe molto vicino all'arrivo in Italia, sponda Juventus.