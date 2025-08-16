Il figlio dell'ex rossonero Redondo sbarca in Europa: giocherà in Spagna

Il figlio di Fernando Redondo, ex centrocampista del Milan anche se con una esperienza non fortunata in rossonero a causa degli infortuni, sbarca nel calcio europeo. Federico Redondo, infatti, è stato ceduto dall'Inter Miami all'Elche in Spagna, squadra di Liga. Il classe 2003, come il padre, gioca in mezzo al campo e ha firmato un contratto fino al 2030.

Il comunicato dell'Elche: "L’Elche Club de Fútbol e l’Inter Miami hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Federico Redondo, che diventa un nuovo giocatore franjiverde e firma un contratto fino a giugno 2030.

Federico Redondo Solari (Madrid, 18/01/2003) è un centrocampista argentino che ha iniziato la sua carriera professionale nell’Argentinos Juniors, club con cui ha debuttato nel 2022 e dove si è rapidamente affermato come uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano. La sua crescita lo ha portato nel 2024 all’Inter Miami, dove ha giocato in Major League Soccer, accumulando esperienza internazionale e mostrando la sua qualità in un campionato in piena espansione. Inoltre, il calciatore argentino ha partecipato alla prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA, confrontandosi con le migliori squadre del panorama mondiale.

Internazionale con la Nazionale argentina nelle categorie giovanili, ha preso parte al Preolimpico Sudamericano Under 23 ed è stato convocato anche dalla selezione maggiore, distinguendosi per la sua intelligenza tattica, precisione nel passaggio, classe e capacità di dare equilibrio alla squadra. Mediano con grande visione di gioco, unisce criterio nella distribuzione a una notevole capacità di recupero del pallone.

Con personalità, talento e un grande presente nonostante la giovane età, Fede Redondo rinforza il centrocampo franjiverde per portare creatività, lavoro e leadership. A 22 anni, arriva al Martínez Valero come pedina strategica del progetto sportivo ambizioso dell’Elche CF. Benvenuto, Fede!"