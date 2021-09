Il Giappone rinuncia ad ospitare il Mondiale per club 2021. Per la FIFA adesso serve un piano B

Non si giocherà in Giappone la prossima Coppa del Mondo per club FIFA in programma dal 9 al 19 dicembre. La Japan Football Association ha deciso di rinunciare a ospitare la manifestazione a causa delle restrizioni del Covid-19, tra cui anche l'impossibilità per il pubblico di assistere alle partite e di generare introiti per gli organizzatori. In attesa di varare il Mondiale per club allargato a 24 squadre, dunque, la FIFA ora dovrà escogitare rapidamente un piano B per salvare l'edizione 2021 del prestigioso t