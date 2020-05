Il Giornale: "Da Ibra a Icardi, sollievo per Milano"

"Da Ibra a Icardi, sollievo per Milano": titola così questa mattina Il Giornale che, oltre a riportare del possibile riscatto di Icardi da parte del PSG, riferisce anche degli esami a cui si è sottoposto ieri Zlatan Ibrahiovic che hanno per fortuna escluso problemi al tendine d'Achille. Lo svedese ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro e dovrebbe restare fermo per circa 40 giorni.