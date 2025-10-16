Il Giornale: "Il Diavolo torna in curva per Milan-Fiorentina, la sfida fra ammaccate"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Il Diavolo torna in curva per Milan-Fiorentina, la sfida fra ammaccate". Domenica a San Siro arrivano i viola del grande ex Stefano Pioli e la Curva Sud Milano si colorerà di nuovo di rosso e di nero visto che torneranno gli striscioni e le bandiere. Peccato che il forfait di alcuni protagonisti in campo: nelle file milaniste mancherà certamente Christian Pulisic e in dubbio ci sono anche Alexis Saelemaekers, Adrien Rabiot e Pervis Estupinan, mentre nella Fiorentina Moise Kean non dovrebbe recuperare dall'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale.

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY