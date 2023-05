Il Giornale - Il Milan e la richiesta di rinforzi di Pioli. Cardinale è d'accordo: "Ragionamento intelligente e corretto"

MilanNews.it

Dopo il successo in casa della Juventus e la qualificazione alla prossima Champions League, Stefano Pioli ha chiesto rinforzi alla società per consentire al Milan di competere sui due fronti. Le parole del tecnico rossonero, secondo quanto riferisce Il Giornale, hanno trovato d'accordo anche Gerry Cardinale e la proprietà americana del Diavolo che hanno apprezzato il discorso fatto da Pioli per "intelligenza e correttezza".