Il Giornale - La precisazione sulle parole di Scaroni in merito alle cessioni

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale questa mattina ha parlato delle strategie interne del mercato del nuovo corso del Milan, riprendendo anche le parole di Paolo Scaroni al Corriere della Sera. Il presidente rossonero aveva parlato di cessioni e subito in molti, tra i tifosi, si sono agitati per Maignan, Theo e Leao su tutti. In realtà, come scrive Il Giornale, la comunicazione del Milan ci ha tenuto a precisare che non era un riferimento: "all'argenteria della casa".

Dunque le operazioni in uscita riguarderanno verosimilmente giocatori come Origi, Rebic, Adli e De Ketelaere. Anche MilanNews.it, nella giornata di ieri, aveva precisato le parole del presidente rossonero: QUI.