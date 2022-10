Il Giornale: "Milan-Leao, telenovela tra affari di famiglia e 'guerra' di procuratori"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan-Leao, telenovela tra affari di famiglia e 'guerra' di procuratori": titola così questa mattina Il Giornale in merito alla trattativa per il rinnovo del giovane attaccante portoghese. Ieri c'è stato un incontro con l'avvocato Dimvula, mentre non erano presenti nè il padre, nè il suo agente Jorge Mendes. Si è trattato di un summit interlocutorio che non ha portato purtroppo per ora alla svolta tanto attesa.